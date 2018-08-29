Huawei обогнала Apple в рейтинге производителей смартфонов

Huawei обогнала Apple по поставкам смартфонов, став вторым по объемам производителем в мире. Об этом говорится в отчетах IDC и Gartner за второй квартал 2018 года.

Huawei удалось увеличить поставки на 38,6%, а основным драйвером спроса стал суббренд Honor, который представлен на 70 рынках. На сегодняшний день Huawei контролирует 13,3% рынка смартфонов.

Спрос на продукцию Apple увеличился всего на 1%. При этом iPhone X оказался менее популярен по сравнению с предшественниками, а iPhone 8 покупали в основном для замены старых аппаратов. Сегодня рыночная доля Apple составляет 11,9%.

Лидером по-прежнему является Samsung с долей 19,3%, но спрос на продукцию компании упал на 12,6%.

Всего за квартал было отгружено 374 миллиона смартфонов.