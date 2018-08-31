SAP и velcom проведут республиканский хакатон по разработке цифровых решений

SAP CIS, один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, и velcom, один из ведущих ИКТ-провайдеров облачных сервисов и услуг для бизнеса в Беларуси, объявляют о старте SAP Leonardo Hackathon – республиканского конкурса для новаторов и разработчиков, который пройдет в Минске 3 сентября – 17 ноября. Цель проекта – собрать на одной площадке специалистов из разных областей разработки программного обеспечения, которые вместе будут создавать инновационные решения для белорусской экономики.

Мероприятие проводится в два этапа – «конкурс идей» и «конкурс команд». К участию в жюри приглашены руководители ИТ-департаментов крупнейших предприятий страны: «Белорусский металлургический завод», «Беларуськалий», «Гродно Азот» и другие. Финалисты каждого этапа будут награждены подарками и сертификатами на посещение известных бизнес-форумов. Лучшие прототипы будут доработаны до готовых решений и размещены в «облаке» velcom по аналогии с магазинами приложений. Впоследствии любая компания сможет оформить подписку на использование этих решений.

«Беларусь известна сильной школой подготовки ИТ-специалистов: компании и стартапы республики являются технологическими лидерами не только в СНГ, но и на международных рынках. Основная цель SAP Leonardo Hackathon при поддержке velcom – объединить на одной площадке сильнейших разработчиков страны для технологической трансформации Беларуси, где SAP предоставляет платформу для инноваций, а velcom – маркетплейс готовых решений для предприятий страны в своем облаке», – рассказал Илья Шулипин, директор представительства SAP CIS в Республике Беларусь.

Для участия в «конкурсе идей» необходимо предоставить презентацию по установленному шаблону, размещенному на сайте. До 23 сентября участники смогут прислать идеи проектов по цифровизации в строительстве, торговле, транспорте, связи, здравоохранении, финансах и других отраслях. При отборе победителей жюри будет руководствоваться следующими критериями: актуальность и инновационность, масштабируемость и эффективность, скорость внедрения потенциального проекта.

На этапе «конкурса команд» необходимо зарегистрироваться на сайте с 1 по 14 октября. Ключевое условие – использование технологий SAP Leonardo, которые объединяют различные программные возможности: машинное обучение, интернет вещей, большие данные, аналитику и блокчейн. Для команд предусмотрено обучение технологиям SAP Leonardo. Участники получат менторскую поддержку ведущих ИТ-директоров и технических специалистов SAP, которые будут активно участвовать в разработке и прототипировании. Также менторы подготовят команды к финальной презентации идей – питчингу.

«Компания velcom уже более 19 лет работает на белорусском рынке, постоянно улучшая качество предоставляемых услуг. Мы стремимся расширять продуктовую линейку, чтобы быть ближе к нашим клиентам и предлагать актуальные и востребованные сервисы. Сегодня дата-центр velcom создает hi-tech-площадку на базе инновационных инструментов и технологий SAP, которая объединит новаторов и профессионалов, готовых решать задачи реального сектора экономики. В рамках SAP Leonardo Hackathon velcom выступит digital-инвестором, который поддержит прорывные идеи и перспективные команды, чтобы вместе разрабатывать эффективные решения в области промышленной автоматизации», – отметил заместитель генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам velcom Денис Филазафович.

Итоги конкурса SAP и velcom подведут 17 ноября в Минске. В качестве главного приза velcom будет способствовать дальнейшей разработке перспективных прототипов до востребованных IT-решений, которые смогут быть реализованы на белорусских предприятиях реального сектора экономики. Победитель получит помощь в реализации проекта, пройдя путь от прототипирования до размещения в облаке velcom и внедрения в компании.