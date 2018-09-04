Поддельный Viber крадет фото и документы из чатов WhatsApp

ESET предупреждает о появлении нового шпионского ПО для Android. Вредоносная программа распространяется под видом популярного мессенджера Viber.

Специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко обнаружил «лже-Viber» на сайте, имитирующем легитимный магазин приложений Google Play. На странице подделки есть значок «Выбор редакции», количество загрузок (больше 500 млн) и средняя оценка пользователей (4,3 балла) – все как у настоящего Viber в Google Play.

В ходе установки на смартфон или планшет вредоносное приложение запрашивает расширенные права в системе, в частности, доступ к контактам, звонкам и сообщениям, возможность записи аудиофайлов и операций с контентом на SD-карте.

Получив необходимые права, вредоносное приложение сможет красть с устройства медиафайлы и документы, пересылаемые в чатах WhatsApp и WeChat, все фотографии и загруженные файлы из памяти устройства, а также записывать телефонные звонки.