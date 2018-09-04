Официальное приложение для iPhone обманом списывало $100 в неделю

В AppStore было обнаружено приложение, которое мошенническим способом заставляет пользователей приобретать подписку на платную версию, используя механизм подтверждение платежей с помощью отпечатка пальца на устройствах Apple. Приложение называется Ancestry, оно предназначено якобы для прослеживания генеалогической линии пользователя и поиска его родственников. На мошенническую подоплеку происходящего обратили внимание пользователи ресурса Reddit.

При регистрации Ancestry требует ввести имя, фамилию, год и место рождения. Затем под предлогом поиска биологических родственников приложение просит пользователя оставить в базе отпечаток пальца. Чтобы сформировать образец отпечатка, пользователю нужно несколько раз подряд нажать пальцем на кнопку.

Внезапно после очередного нажатия Ancestry выводит на экран предложение о покупке премиум-версии, еженедельная плата за которую составляет $100. Пользователь не успевает среагировать на изменения на экране и очередной раз нажимает на кнопку. Но это нажатие уже расценивается устройством Apple как подтверждение платежа. К настоящему моменту Apple успела удалить мошенническое приложение из AppStore.