МТС открыл «Вселенную интернета» в Национальной библиотеке Беларуси

Интерактивная выставка для школьников «Вселенная интернета» открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Это совместный проект Министерства образования, компании МТС и детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Выставка приурочена к началу учебного года и направлена на обучение школьников безопасному поведению в интернете.

«Вселенная интернета» — это шесть интерактивных зон. Они посвящены истории интернета, правилам поведения в Сети, безопасному контенту и защите личной информации. В игровой форме дети научатся пользоваться антивирусными программами, генерировать надежные пароли, узнают, как правильно общаться в интернете, в том числе с незнакомыми людьми, какую информацию о себе можно, а какую нельзя размещать в социальных сетях.

«Сегодня виртуальное пространство становится все более «реальным». Это особенно проявляется среди детей и подростков: свободное время они все чаще проводят в интернете, живому общению предпочитают обмен сообщениями в социальных сетях. В условиях всепроникающего процесса цифровой трансформации невозможно и бессмысленно постоянно контролировать поведение детей в Сети, но в наших силах сделать их пребывание в интернете более безопасным с помощью ненавязчивых образовательных проектов. Интерактивная выставка «Вселенная интернета» позволяет донести до ребят базовые принципы безопасного поведения в Сети в интересной, доступной форме. Систематичная реализация подобных проектов будет способствовать не только усвоению правил, но и формированию осознанного отношения к использованию интернета», — отметил директор ГИАЦ Минобразования Павел Анатольевич Лис

«МТС — компания, дружественная детям. Выставка «Вселенная интернета» — это продолжение проекта «Дети в интернете», который мы реализуем уже более 5 лет. Для нас тема безопасного интернета для детей — стратегически важная. Это еще одно подтверждение приверженности нашим ценностям и стремлениям — мы хотим, чтобы современный мир инноваций и технологий был доступным, но самое главное, безопасным для школьников и молодежи. Благодаря сотрудничеству с Министерством образования и ЮНИСЕФ мы будем стремиться помогать детям использовать современные технологии грамотно и с пользой, укрепить знания молодого поколения в области кибербезопасности, работать с темой кибербуллинга, сетевым этикетом. Объединив усилия, мы сможем быть эффективнее и сделать современный мир безопасным для детей», — отметил генеральный директор МТС Владимир Карпович.

В рамках выставки пройдет опрос детей на тему кибербуллинга. Полученные данные помогут оценить ситуацию по кибербуллингу среди школьников, а в будущем станут основой для различных мероприятий, направленных на повышение безопасности детей в киберпространстве.

Посетить выставку «Вселенная интернета» в Национальной библиотеке бесплатно смогут все желающие: дети, родители и педагоги. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта, регистрация откроется 10 сентября. Планируется, что после работы в Минске выставка отправится в областные центры Беларуси.