Компания Wargaming провела масштабный ивент в Минске, где любой желающий мог поиграть в World Of Tanks и найти развлечение среди 55 тематических площадок в парке Победы. В День танкиста работала крупнейшая игровая зона в СНГ.

Дебютировала площадка повышенного комфорта «Премиум ангар» с 40 игровыми станциями. Также гости могли пообщаться с разработчиками «Танков» и посмотреть финал киберспортивного турнира «День танкиста 2018».

Впервые в СНГ демонстрировался «World of Tanks Настольный AR» — экспериментальный проект дополненной реальности от Wargaming. За сражениями танков на карте «Минск» в высоком качестве на обыкновенном столе можно было наблюдать через экраны портативных устройств.

Министерство обороны Республики Беларусь разместили 11 площадок и большое количество бронетехники — от старинных Т-34-85 и ИС-2 до Т-72Б3, выигравшего для Беларуси «бронзу» танкового биатлона, и других высокотехнологичных машин.