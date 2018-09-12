ESET выпустила специальную версию антивируса для абонентов МТС

ESET объявляет о сотрудничестве с МТС Беларусь. Для абонентов оператора антивирусная компания выпустила специальную версию продукта ESET NOD32 Mobile Security для Android – Mobile Security МТС (Беларусь).

По статистике StatCounter, мобильная платформа Android укрепляет позиции, занимая 83,33% рынка Беларуси. При этом, по данным ESET, в первой половине 2018 года в мире ежемесячно появлялось до 300 новых вредоносных программ для Android. На эту операционную систему нацелено до 99% существующих мобильных угроз. Злоумышленники нередко обходят систему безопасности официального магазина Google Play и распространяют вредоносные приложения под видом легитимных. В числе последних инцидентов – появление приложений для кражи банковских данных и программы для кражи криптовалюты.

Теперь абоненты МТС Беларусь могут защитить смартфоны и планшеты на Android, бесплатно скачав специальную версию ESET NOD32 Mobile Security (Mobile Security МТС (Беларусь)).

Продукт в режиме реального времени защищает смартфоны и планшеты от вредоносных программ. Приложение автоматически обновляет вирусные базы, при этом МТС Беларусь не взимает плату за трафик обновлений.

Mobile Security МТС (Беларусь) позволяет просканировать устройство на предмет вирусов, предотвратить заражение или установку потенциально опасных приложений. Доступна функция «Антивор», которая помогает в поиске украденного или потерянного устройства.

Для максимальной защиты устройства ESET рекомендует расширенную версию Mobile Security МТС (Беларусь). Она включает функцию «Антиспам» и другие полезные возможности. Если абонент подключает расширенную версию впервые, он может использовать ее бесплатно в течение пяти дней. Далее с мобильного счета будет списываться ежедневная абонентская плата – 0,05 белорусских рубля в сутки.