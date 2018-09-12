Apple представила самый дешевый iPhone линейки 2018 года за 750 долларов

Компания Apple презентовала самый дешевый iPhone в линейке 2018 года. Анонс состоялся на ежегодной презентации, которая прошла сегодня вечером.

iPhone Xr - это упрощенная версией нового iPhone XS. Аппарат получил 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792х828 пикселей и вырезом под разговорный динамик, фронтальную камеру и другие сенсоры.

Смартфон оснащен процессором Apple A12 Bionic. Здесь всего одна основная камера с разрешением 12 мегапикселей. Смартфон будет выпускаться в шести цветах: желтый, красный, синий, коралловый, черный и белый. Стоимость смартфона составляет 750 долларов. Продажи начнутся 21 сентября