Владельцев смартфонов Xiaomi завалили рекламой

Владельцы смартфонов компании Xiaomi начали жаловаться на появление большого числа рекламы после обновления прошивки. Об этом пользователи сообщили на Reddit.

«После обновления на 8.9.13 количество рекламных блоков увеличилось. Стандартный плеер и другие предустановленные программы показывают рекламу при каждом запуске, хотя функция с "рекомендациями" отключена, — пишет один из пользователей гаджета. — Господи, реклама есть даже в приложении "Настройки"».

Прошивка MIUI, установленная на аппаратах Xiaomi, оснащена собственной платформой MSA для обработки рекламных баннеров в программах, которые установлены на гаджете. При этом приложение MSA не рекомендуется удалять даже с root-правами.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Хлаоми-сектанты и теперь будут бить себя пяткой в грудь, что их смартфоны круче эпл?
P. S. Прошивка еженедельная, судя по всему, бета версия. Но и так ясно, что ждёт любителей китайчатины в будущем.

Господи, реклама есть даже в приложении "Настройки"».

Это пять! yes (С)

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