Компания Xiaomi представила новые смартфоны

Компания Xiaomi сообщила о выпуске новых смартфонов: Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным датчиком отпечатков пальцев и Xiaomi Mi 8 Youth Edition. В продажу смартфон выйдет под названием Xiaomi Mi 8 Lite.

Xiaomi Mi 8 Pro поставляется в вариантах с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, а не только 8 ГБ как в Explorer Edition. Кроме того, Xiaomi Mi 8 Pro получит 6,21-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080x2248, чипсет Snapdragon 845, основную камеру 12MP f / 1.8 + 12MP f / 2.4 и 20-мегапиксельную фронтальную камеру.

Xiaomi Mi 8 Lite получил экран диагональю 6,26 дюйма с разрешением 2280 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, аккумулятор ёмкостью 3350 мА·ч и дактилоскопический датчик на задней панели. Смартфон работает под управлением Android Oreo.

Корпус смартфона с зеркальным эффектом доступен в трёх цветах — чёрном и градиентных синем и розово-золотистом. Смартфон предлагается за 204 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 248 долларов за 6+128 ГБ и 292 доллара за 6+128 ГБ. Продажи начнутся 25 сентября в Китае.