Южнокорейский гигант и ПВТ начинают активное сотрудничество

Южнокорейская компания - резидент Парка высоких технологий SK hynix открыла научно-исследовательский центр разработки программного обеспечения под своим брендом, сообщает БЕЛТА.

Белорусский центр разработки SK hynix - единственное представительство мировой корпорации в Восточной Европе.

Это пока первые и значительные инвестиции корейского бизнеса в белорусский ИТ-рынок. В церемонии открытия центра приняли участие директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, первый вице-президент компании SK hynix Джэйсон Ли, директор компании SK hynix memory solutions Eastern Europe Ховард Кристофер Алан, посол Республики Корея в Беларуси Ким Енг Хо и заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Щербаков.