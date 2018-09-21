Официально представлен Samsung Galaxy A7

Компания Samsung Electronics представила свой первый смартфон с тройной основной камерой: им стала модель среднего уровня Galaxy A7 (2018).

В тыльной части корпуса установлены: 24-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,7, модуль с 8-мегапиксельным датчиком и широкоугольной оптикой (120 градусов), а также модуль с 5-мегапиксельным сенсором и максимальной диафрагмой f/2,2 для получения данных о глубине. Есть светодиодная вспышка.

Смартфон оснащён 6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2220 × 1080 точек (FHD+). Применён неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами, работающими на частоте 2,2 ГГц.

Модель Galaxy A7 (2018) будет предлагаться в версиях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя в первом случае составляет 64 или 128 Гбайт, во втором — 128 Гбайт. В боковой части корпуса размещён дактилоскопический сканер.