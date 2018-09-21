В Минске 21 сентября откроют киберзону с ретро-играми

В ТРЦ Galleria Minsk 21 сентября откроется первая в стране игровая площадка, в которой можно будет бесплатно поиграть в Sony PlayStation, на аркадных автоматах из старых фильмов и большом интерактивном экране. Необычную киберзону открывает БПС-Сбербанк в связи с запуском уникальной для Беларуси игровой карты – GameCard.

В основной зоне можно будет сразиться в популярные игры на приставках Sony PlayStation. Специально к открытию площадки также разработана игра «лови-пинай», в которой надо ловить необходимые предметы и отталкивать ненужные.

Посетителей также ожидают аркадные автоматы, на которых можно попробовать свои силы в забытых ретро-играх. Предусмотрен и интерактивный экран, на котором предложат поиграть в незатейливую игру из лендинга или квиз на знание компьютерных игр. Победители получат от БПС-Сбербанка карты пополнения денежного кошелька Playstation Network.

В атриуме также установят специальную видеостену, на которую будет проецирован визуальный ряд от виджея. Напротив поставят селфибокс с моментальной печатью – можно будет сразу же получить бесплатный фотоснимок на аутентичном фоне. При желании можно будет сделать игровое аэротату.

Открытие игровой зоны посвящено запуску банковской карты геймера – GameCard. Виртуальная карточка разработана на платформе Mastercard и позволяет получать кэшбэк в 2%, который можно тратить на пополнение кошельков во вселенной Wargaming и покупку приложений в Google Play и AppStore.

«Мы решили отойти от традиционного представления киберзоны, чтобы можно было не просто поиграть с друзьями, но и окунуться в атмосферу эпохи аркадных автоматов и добрых игр, в которых процесс порою интереснее результата. Каждый желающий сможет выбрать то, что ему ближе – играть на приставке, аркадном автомате или интерактивной доске», – подчеркнули в БПС-Сбербанке.

Игровая зона откроется в ТРЦ Galleria Minsk 21 сентября в 18 часов. Вход свободный.