За 9 месяцев ПВТ принял порядка 200 новых компаний

За 9 месяцев Парк высоких технологий принял порядка 200 новых компаний – это больше, чем за всю 12-летнюю историю. ПВТ показывает не только количественный, но и качественный рост по всем резидентам. Уже в первом полугодии 2018 года экспорт Парка рекордно вырос на 40% без учёта новых компаний - это ещё больше, чем в прошлом 2017 году, который также стал рекордным для ПВТ (впервые в истории экспорт преодолел планку в миллиард долларов и вырос на 25%).

«В начале 2017 года Президент объявил курс на ИТ-страну, и этот год действительно стал переломным. Принятый декрет реально работает. Мы видим это по колоссальному росту по всем направлениям: растёт численность резидентов ПВТ, рекордные темпы роста экспорта, много новых стартапов. Причём растут не только новые компании. Второе дыхание открылось и у старых резидентов Парка. Если сказать откровенно, то результаты превзошли все наши планы и ожидания», - отметил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Треть новых резидентов ПВТ создают собственные продукты. В их числе компания «Полимастер», которая разрабатывает высокотехнологичное оборудование для радиационного контроля. Специалисты «НТЛаб-ис» занимаются медициной будущего и космическими разработками. В списке «новичков» проект «Лунас», который создаёт 3D-визуализацию для мировых лидеров дизайн-индустрии. Компания «Реватт Электро» производит электрозарядные станции для электромобилей, а «АйТранс СмартТехнолоджи» упрощает грузоперевозки с помощью технологии искусственного интеллекта.

В состав Парка вошли компании из Китая, Норвегии, Израиля, Великобритании, Австрии, Нидерландов, Кипра, Франции, России.