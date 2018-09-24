В Windows обнаружили критическую уязвимость

Эксперты компании Zero Day Initiative сообщают об уязвимости в операционной системе Windows, которая была обнаружена еще четыре месяца назад, но на текущий момент так и остается неисправленной. Об этом говорится в официальном блоге ZDI.

Дыра была обнаружена в базе данных JET Database Engine на Windows 7, однако не исключается, что под угрозой могут оказаться и более новые версии этой операционной системы.

Чтобы злоумышленник смог воспользоваться уязвимостью, ему необходимо отправить жертве зараженный файл с расширением .jet. Как только пользователь запустит его, хакер сможет получить дистанционный доступ к компьютеру и установить вредоносную программу.