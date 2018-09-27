Google отмечает 20-летний юбилей

Google отмечает свой юбилей - поисковику исполнилось 20 лет. Google празднует классически - размещает на своей заглавной странице праздничный "дудл". В 1996 году Ларри Пейдж и Сергей Брин познакомились в Станфордском университете и начали совместный проект.

Студенты создавали систему поиска в интернете BackRub, основанную на релевантности и авторитетности веб-страницы (так называемом PageRank). В последствии систему переименовали в Google - от слова "гугол" (googol), означающего единицу со ста нулями.

С 2004 года компания стала публичной и ее акции начали продаваться на бирже. С 2001 года Google начал приобретать интересные стартапы и сервисы, крупнейшими покупками стали AOL (1 млрд долларов в 2005 году), YouTube (1,65 млрд долларов в 2006 году), DoubleClick (3,1 млрд долларов в 2007 году) и Motorola Mobility (12,5 млрд долларов в 2011 году; продано Lenovo в 2014 году за 2,91 млрд долларов).