В Беларуси стартовали продажи Huawei Mate 20 lite

С 1 октября в Беларуси стартовали продажи новой модели в линейке Mate 20 – Huawei Mate 20 lite .

Тонкий эргономичный корпус со скругленными краями, задняя панель из ударостойкого полимерного стекла, яркий безрамочный 6,3-дюймовый Full HD+ дисплеей, симметрично расположенные на задней панели двойная основная камера и сканнер отпечатков пальцев – в этом смартфоне гармония и порядок ощущаются в каждом элементе и детали.

Смартфон работает на базе 8-ядерного новейшего 12-нм процессора Huawei Kirin 710, который обеспечивает высокую и сбалансированную производительность. Он энергоэффективный, отвечает за плавную работу системы, оптимизирует энергопотребление, поддерживает режим работы двух SIM-карт как в сетях 4G, так и VoLTE.

Высокоемкая батарея 3750 мАч с технологией быстрой зарядки Huawei Quick Charge позволит владельцу Mate 20 lite оставаться на связи в течение дня. За поддержку широких возможностей приложений, использующих алгоритмы искусственного интеллекта, отвечает высокоинтегрированная новейшая фирменная оболочка Huawei EMUI 8.2., которая вместе с ОС Android Oreo 8.0. представляет собой не просто инструмент коммуникации, а выступает «цифровым дворецким», который сначала быстро изучит предпочтения своего пользователя, а после будет помогать в каждодневных делах, предугадывая действия своего владельца.

Смартфон оснащен 4 камерами с поддержкой искусственного интеллекта. Двойная фронтальная камера имеет разрешение 24Мп + 2Мп с аппертурой f/2.0 и эффектом боке и поддержкой алгоритмов ИИ. Камера позволяет выстроить выразительную композицию, а ИИ автоматически определит сценарий съемки из восьми категорий и оптимизирует настройки, чтобы портрет получился таким, как если бы съемка была в студии на профессиональную фотокамеру. Абсолютно новые процессы взаимодействия между со-процессорами ISP (процессор обработки изображений) и DPS (дискретный цифровой сигнальный процессор) оптимизируют алгоритмы работы фронтальной камеры, обеспечивая более точное освещение лица, улучшенную контрастность и оттенок тона кожи.

Двойная основная камера 20Мп + 2Мп имеет диафрагму f/1.8 и также работает с алгоритмами ИИ, автоматически распознавая сюжет и объект съемки из более 500 сценариев в 22 категориях, включая «Портрет», «Голубое небо», «Снег», «Здание», «Фейерверк», «Растение», «Кошка», «Собака», «Текст», «Еда», «Автомобиль», «Ночь» и активируя соответствующий режим съемки. Для пользователя это значит, что он получит четкие, высококачественные фотографии даже фотографируя в ночное время суток или объекты в движении.

Huawei Mate 20 lite стал первым смартфоном, открывшим пользователю доступ к предварительному просмотру в HDR-режиме в реальном времени.

Адаптивный модуль связи на базе ИИ обеспечивает устройчивое соединение, даже когда пользователь находится в закрытом помещении (например, в лифте) – смартфон мгновенно восстанавливает сигнал 4G. В шумной среде (в том числе, во время разговоров на ветру) Mate 20 lite будет использовать ИИ для подавления помех в диамике. Ну а благодаря Huawei GEO 1.5 точное определение местоположения девайса и бесперебойный сигнал даже в туннелях будут обеспечены.

Смартфон оснащен игровым модулем с ИИ – AI Game Suite. Он автоматически идентифицирует игровые приложения, оптимизирует игровой процесс и ресурсы смартфона. Игра на Mate 20 lite не остановится даже в случае перебоев в сети – смартфон поддерживает быстрое переключение между Wi-Fi и 4G-соединением для обеспечения плавного игрового процесса. Для самых азартных в Game Suite есть режим «Бесперебойная игра»: можно скрыть все уведомления, кроме самых важных (звонки, уведомления, предупреждения о низком заряде батареи) и уделить «потехе час».

Huawei Mate 20 lite поддерживает съемку при частоте 480 кадров в секунду, замедляя движение в 16 раз и помогая приостановить мгновение, чтобы рассмотреть в деталях.

«Младший» представитель знаменитой бизнес-линейки доступен в Беларуси у официальных партнеров Huawei (velcom, MTC, Life:), «5 элемент», «Связной», «На связи», «Алло!», «Евросеть», «Электросила», «21vek», «Техно Плюс», «Корона-Техно») в двух вариантах расцветки корпуса: в классическом черном и деловом синем. Приобрести Mate 20 lite можно за полную стоимость от 799 рублей или в рассрочку.