В Италии погиб белорусский ИТ-предприниматель Андрей Богомолов

30 сентября во время подъёма в горах Италии (регион Трентино/Альто-Адидже) разбился Андрей Богомолов, единственный индивидуальный предприниматель среди резидентов ПВТ, сообщает dev.by.

Андрей Богомолов оказывал комплексные услуги ERP/BI on-demand для малого и среднего бизнеса (SME) по модели SaaS. В частности, развивал облачную платформу ERPVault, позволяющую управлять ключевыми ресурсами предприятия.

Своим «первым образованием» он называл самообразование и практический опыт. Три года назад Андрей закончил аспирантуру по специальности Computer Science в Университете Тренто в Италии.

В качестве резидента ПВТ он зарегистрировался в 2008 году. Как Андрей рассказал в интервью нашему изданию KV.by, основной мотивацией было желание быть частью ИТ-сообщества в Беларуси — и «не просто зарабатывать деньги, а создавать продукт, который нравится».

Он успешно сотрудничал с компаниями-резидентами ПВТ, вплоть до того, что «отдавал новых заказчиков, которых не мог обслужить вследствие отсутствия центров разработки и свободного персонала».

Редакция KV.by выражает сочувствие близким Андрея Богомолова.