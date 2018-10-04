В Минске открыли глобальный центр разработки международной компании Kyriba

Торжественное мероприятие, посвященное открытию глобального центра разработки международной компании Kyriba в Минске, состоялось 4 октября в Renaissance Minsk Hotel. Это третий центр разработки Kyriba - уже работают офисы Сан-Диего и Париже.

И присоединившийся к ним Минск стал первым городом официального присутствия компании в Восточной Европе. Направления деятельности Kyriba: микросервисы, открытые API и пользовательские интерфейсы. 

Главными гостями открытия стали CEO Kyriba Жан-Люк Робер и старший вице-президент по облачным сервисам Иван Батанов.

Сегодня в компании работает более пятисот человек, в минский офис планируют нанять около 90 сотрудников.
 

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Источник: 

interfax.by

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