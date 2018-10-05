Необычная премьера прошла в Арткинотеатре 4 октября. Съемочная группа представила фильм «Достигай с SoftTeco!». Фильм о профессиональной команде IT-компании SoftTeco, в которой важен и ценен каждый. Компания дает возможность своим сотрудникам реализоваться в качестве высококлассных специалистов, постоянно повышающих свой уровень.

Нас 150 и мы такие разные: разработчики и QA, маркетологи и продавцы, HR-специалисты и проект-менеджеры. Но все вместе мы – SoftTeco Team. Мы вместе работаем и отдыхаем, идем к победе и достигаем успеха. Мы решаем задачи любой сложности, помогая нашим клиентам добиваться нужного результата. Если ты профессионал, мы рады пригласить тебя в нашу команду!

Об этом и не только расскажет HR-менеджер компании SoftTeco Ольга Ярошевич на конференции «IT Entrance» 10 ноября в своем выступлении «Курс молодого бойца или твои первые 100 дней в компании».

Автор Идеи – Наталья Атаманюк

Исполнительный Продюсер – Алексей Зубель

Ассистент Продюсера – Ольга Ярошевич

Режиссер – Валерия Богомольская

Оператор и Монтаж – Антон Василевич

Ассистент Оператора – Роман Романенко

Аэросъемка - Алексей Мошкин

Фильм снят при поддержке Фонда SoftTeco www.softteco.com