Необычная премьера прошла в Арткинотеатре 4 октября. Съемочная группа представила фильм «Достигай с SoftTeco!». Фильм о профессиональной команде IT-компании SoftTeco, в которой важен и ценен каждый. Компания дает возможность своим сотрудникам реализоваться в качестве высококлассных специалистов, постоянно повышающих свой уровень.
Нас 150 и мы такие разные: разработчики и QA, маркетологи и продавцы, HR-специалисты и проект-менеджеры. Но все вместе мы – SoftTeco Team. Мы вместе работаем и отдыхаем, идем к победе и достигаем успеха. Мы решаем задачи любой сложности, помогая нашим клиентам добиваться нужного результата. Если ты профессионал, мы рады пригласить тебя в нашу команду!
Об этом и не только расскажет HR-менеджер компании SoftTeco Ольга Ярошевич на конференции «IT Entrance» 10 ноября в своем выступлении «Курс молодого бойца или твои первые 100 дней в компании».
Автор Идеи – Наталья Атаманюк
Исполнительный Продюсер – Алексей Зубель
Ассистент Продюсера – Ольга Ярошевич
Режиссер – Валерия Богомольская
Оператор и Монтаж – Антон Василевич
Ассистент Оператора – Роман Романенко
Аэросъемка - Алексей Мошкин
Фильм снят при поддержке Фонда SoftTeco www.softteco.com
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