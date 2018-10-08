Начался прием заявок на III Республиканский конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса». Школьники и студенты могут предложить свои идеи до 26 октября. Конкурс организован Министерством образования при участии компании МТС.

Прием заявок стартовал 8 октября. Представить свои проекты предлагают школьникам 8-11 классов, учащимся профессионально-технических, средних специальных учреждений образования и студентам в возрасте от 14 до 23 лет.

Отбор идей будет проходить в три этапа. До 26 октября необходимо прислать подготовленный по условиям конкурса проект на email yip@unibel.by. Экспертная группа, в состав которой войдут представители бизнеса, сферы IT, образования, оценит работы и определит полуфиналистов.

Следующим этапом станет работа с менторами. У полуфиналистов будет возможность проконсультироваться со специалистами и получить рекомендации, как усовершенствовать и продвинуть свой проект.

Победителей конкурса молодежных проектов выберут в трех номинациях:

«Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования»,

«Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования»,

«Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования».

Итоги конкурса подведут 30 ноября на II Международной специализированной научно-технической выставке-форуме «Информационные технологии в образовании» ITE-2018. Победители получат призы от компании МТС, а команде, занявшей первое место, достанется главный приз — ноутбук от ГИАЦ Минобразования.

Конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» проводится с 2016 года в рамках подписанного между Министерством образования и МТС соглашения о сотрудничестве. В минувшем году на конкурсе свои идеи представили более 100 школьников и студентов.