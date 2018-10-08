Браузер Chrome вскоре перестанет работать на 32 млн Android-устройств

В ближайшее время все мобильные устройства под управлением операционной системы Android версий ранее 4.4 (4.1–4.3) будут лишены поддержки одного из наиболее популярных браузеров платформы, Google Chrome.

Как сообщил на сайте разработчиков Chromium Томми Найквист, старший инженер-разработчик Google, очередное обновление API Chrome приведет к тому, что самой «старой» версией Android, поддерживающей браузер, станет 4.4 (KitKat). В нынешней версии браузер Chrome также поддерживается устройствами под управлением Android 4.1-4.3 (Jelly Bean).

«По умолчанию Jelly Bean после следующего обновления будет считаться неподдерживаемой, однако это может быть переопределено в различных вариантах фреймворков», - отмечается в сообщении.