МТС продлевает работу выставки «Вселенная интернета»

Интерактивную выставку «Вселенная интернета» в Национальной библиотеке за первый месяц работы посетило больше тысячи школьников. В связи с интересом к экспозиции компания МТС продлевает ее работу. Посетить выставку в Минске можно до конца этого года. Затем «Вселенная интернета» отправится в областные центры Беларуси.

Выставка «Вселенная интернета» — совместный проект МТС, Министерства образования и детского фонда ООН ЮНИСЕФ , направленный на обучение школьников безопасному поведению в Сети. Интерактивная экспозиция работает в Национальной библиотеке с начала учебного года. Посетить выставку могут дети, родители и педагоги. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

На выставке школьники в игровой форме знакомятся с историей Мировой сети, учатся пользоваться антивирусными программами, правильно общаться в интернете. Кроме того, детям предлагают пройти опрос на тему кибербуллинга. Полученные данные смогут стать основой для мероприятий, направленных на повышение безопасности детей в киберпространстве.