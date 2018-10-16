SAP и velcom объявили победителей первого этапа SAP Leonardo Hackathon

SAP CIS, один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, и velcom, один из ведущих ИКТ-провайдеров облачных сервисов и услуг для бизнеса в Беларуси, объявили победителей первого этапа республиканского конкурса для новаторов и разработчиков SAP Leonardo Hackathon. По итогам голосования жюри первое место занял Игорь Мацкевич с идеей по созданию платежной системы на базе машинного обучения и технологии блокчейн для оплаты кредиторской задолженности «DePas».

Специальный «приз симпатий» от жюри получил Андрей Дюсьмикеев за идею «Джинн сенсор». Проект предполагает разработку комплексного сенсора и сервиса данных для определения рисков здоровья и резервов для повышения продуктивности сотрудников.

Всего жюри конкурса рассмотрело более 20 заявок, наибольшее количество идей были посвящены цифровой трансформации производства, ритейла, здравоохранения и ЖКХ. Для реализации проектов участники предлагали использовать интернет вещей, машинное обучение, смешанную реальность.

«При выборе победителей жюри оценивало актуальность и инновационность, ожидаемую скорость внедрения и масштабируемость потенциальных проектов. Отрадно отметить высокий уровень подготовки участников: реализация большинства идей поможет развитию как отдельных компаний, так и цифровой экономики Беларуси. Мы приглашаем команды, которые не вошли в число призеров, принять участие в этапе «конкурса команд» и разработать прототипы решений, используя методологию SAP Leonardo», – рассказал Илья Шулипин, директор представительства SAP CIS в Республике Беларусь.

Для участия во втором этапе – «конкурсе команд» – необходимо зарегистрироваться на сайте до 17 октября. Ключевое условие – использование технологий SAP Leonardo, которые объединяют различные программные возможности: машинное обучение, интернет вещей, большие данные, аналитику и блокчейн. Для команд предусмотрено обучение технологиям SAP Leonardo. Участники получат менторскую поддержку ведущих ИТ-директоров и технических специалистов SAP, которые будут активно участвовать в разработке и прототипировании. Также менторы подготовят команды к финальной презентации идей – питчингу.

«Мы поздравляем победителя и благодарим всех участников за проявленный интерес к хакатону, а также новаторские идеи. Сегодня velcom уделяет большое внимание высокотехнологичным решениям, способствующим цифровой трансформации белорусских компаний. И мы очень рассчитываем, что выработанные в рамках хакатона прототипы идей, в будущем будут способствовать инновационному развитию реального сектора экономики», – отметил Роберт Дашян, заместитель генерального директора по развитию корпоративного сегмента и ИКТ компании velcom.

SAP Leonardo Hackathon – республиканский конкурс для новаторов и разработчиков. Цель проекта – собрать на одной площадке специалистов из разных областей разработки программного обеспечения, которые вместе будут создавать инновационные решения для белорусской экономики. Итоги конкурса SAP и velcom подведут 17 ноября в Минске. В качестве главного приза velcom будет способствовать дальнейшей разработке перспективных прототипов до востребованных IT-решений, которые смогут быть реализованы на белорусских предприятиях реального сектора экономики. Победитель получит помощь в реализации проекта, пройдя путь от прототипирования до размещения в облаке velcom и внедрения в компании.