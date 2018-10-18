РУП «Белтелеком» модернизирует линейку пакетов услуги «Предоставление физического сервера (dedicated)». С 15 октября 2018 года линейка тарифных планов услуги «Предоставление физического сервера (dedicated)» пополнится тарифным планом «2*Xeon E5 PRO» , а c 15 ноября 2018 года РУП «Белтелеком» планирует ввод тарифного плана «2*Xeon E5 SPAСE» .

Оба тарифных плана реализованы на базе новейших высокопроизводительных серверов Intel Xeon E5-2620v4.

Дополнительно с 15 октября 2018 года действующий тарифный план услуги «Предоставление физического сервера (dedicated)» «Профи»будет модернизирован путем добавления 1000 Гб внешней системы хранения без изменения стоимости .