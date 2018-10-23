Нацбанк запустит сервис мгновенных платежей в 2019 году

Национальный банк намерен запустить в Беларуси сервис мгновенных платежей в 2019 году, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018", сообщает БЕЛТА.

"Это базовый проект для многих стран. Он позволит улучшить платежные сервисы для предприятий и физлиц, чтобы платежи были в режиме реального времени", - отметил Дмитрий Калечиц.

Уже определен оператор и концепция мгновенных платежей, прорабатываются технические аспекты внедрения сервиса. С 1 января 2019 года планируется начать его опытную эксплуатацию, с 1 июля 2019 года - промышленную. Внедрение сервиса даст возможность получения денежных средств в течение минуты. Предусмотрена работа сервиса в режиме 24/7. Участие для банков в системе мгновенных платежей будет добровольным, добавил зампредседателя Нацбанка.

