Новые iPhone официально начали продавать в Беларуси

Новую флагманскую модель смартфонов от компании Apple официально начали продавать в Беларуси в эту пятницу. Напомним, что новые модели iPhone презентовали в сентябре, а вскоре начались и мировые продажи смартфонов. 

Цены на смартфоны начинаются от 3,5 тысяч рублей за самую простую комплектацию и достигают почти пяти тысяч белорусских рублей.

Бюджетный смартфон - iPhone Xr - официально начнут продавать в Беларуси 9 ноября. Его стоимость чуть ниже флагмана - составит от 2,5 до трех тысяч рублей. Как и в прошлом году, среди всех стран мира в Беларуси iPhone одни из самых дорогих.
 

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Опубликовал: KVbot,

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