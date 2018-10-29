Прием заявок на конкурс молодежных проектов для образовательного процесса продлен до 2 ноября

Оргкомитет III Республиканского конкурса «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» продлевает срок приема заявок. Школьники и студенты могут предложить свою идею по развитию информационного образовательного пространства до 2 ноября.

Для участия необходимо прислать подготовленный по условиям конкурса проект на email yip@unibel.by или оставить заявку на сайте yip.unibel.by. Попробовать свои силы могут учащиеся и студенты в возрасте от 14 до 23 лет.

Экспертная группа, в состав которой вошли представители бизнеса, сферы IT, образования, определит полуфиналистов. Разработчикам, получившим высокие оценки жюри, предстоит 9 ноября в полуфинале защитить свои проекты.

Победителей выберут в финале, который состоится 30 ноября на II Международной специализированной научно-технической выставке-форуме «Информационные технологии в образовании» ITE-2018, в трех номинациях:

«Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования»,

«Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования»,

«Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования».

Авторы лучших проектов получат подарки от компании МТС, а команде, занявшей первое место, достанется главный приз — ноутбук от ГИАЦ Минобразования.

Конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» проводится Министерством образования и компанией МТС с 2016 года в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.