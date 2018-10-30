«Лаборатория Касперского» представила результаты исследования в Беларуси

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», большинство белорусских пользователей (63%) считают, что современные приложения и сервисы значительно упрощают жизнь. В Республике Беларусь активно пользуются социальными сетями, мессенджерами и другими онлайн-услугами: от интернет-банкинга (76%) и облачных сервисов для хранения данных (59%) до онлайн-игр (49%). При этом самым популярным мессенджером является Viber – его отметили 93% респондентов. А самой популярной социальной сетью оказалась «ВКонтакте» (90%).

Однако за минувший год около трети (31%) респондентов признались, что столкнулись с заражением своих устройств вредоносным ПО, а 26% – со взломом учётной записи на том или ином интернет-ресурсе (от аккаунтов в социальных сетях до профилей в онлайн-магазинах и так далее). Это привело к тому, что в 22% случаев некоторые файлы оказались утеряны, в 14% жертвы злоумышленников теряли возможность пользоваться заражённым устройством в результате его блокировки, ещё 14% случаев закончились выходом устройства из строя. Помимо этого, некоторые пользователи отметили, что гаджеты начинали рассылать спам (13%), а также, что определённые файлы оказались зашифрованы (9%).

При этом, что касается отношения пользователей к своим данным, то 53% опрошенных согласились, что по запросу приложений разрешают доступ к своим контактам и фотографиям, ещё 50% позволяют приложениям отслеживать своё местоположение, а 44% предоставляют им доступ к аккаунтам в социальных сетях.

По данным компании, в 2018 году с различного рода локальными угрозами на своих устройствах столкнулось чуть более половины (51%) белорусских пользователей, а 42% подверглись атакам в интернете. В целом же в Беларуси решения компании заблокировали 10,5 миллиона веб-атак, а также предотвратили 3,2 миллиона попыток переходов пользователей на вредоносные URL-адреса.

За последний год возросло количество обнаруженных вредоносных файлов для мобильных платформ (с 28 877 до 35 816), а также мобильных банковских троянцев (с 1 424 до 1 976). Остро стоит и вопрос криптомайнеров: только в 2018 году в Беларуси с этим видом зловредов столкнулись 5 249 пользователей.

Помимо этого, в текущем году было предотвращено 1 593 635 попыток перехода перехода белорусских пользователей на фишинговые страницы, а доля спама в почтовом трафике составила 46%.