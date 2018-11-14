Большинство банкоматов признаны уязвимыми для хакеров

Злоумышленники могут похитить данные клиентов в течение 15 минут после проникновения в сервисную зону любого банкомата. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Positive Technologies.

Отмечается, что 85 процентов банкоматов уязвимы к атакам, направленным на хищение денег. При этом преступники могут не только использовать считывающие устройства (скиммеры), но и перехватить информацию во время передачи данных между банкоматом и процессинговым центром или между операционной системой банкомата и картридером.

Кроме того, компания выявила, что большинство банкоматов работает на устаревшем программном обеспечении, а многие банки предпочитают не покупать обновления.

 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

Самое прикольное не скопипейстили - про кувалду. 

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