Презентация «Яндекс.Телефона» пройдёт 19 ноября

Интернет-гигант может представить «Яндекс.Телефон» в понедельник, 19 ноября, рассказали «Ведомостям» знакомый менеджеров «Яндекса» и люди, близкие к трем розничным сетям. На пресс-конференции, назначенной на эту дату, «Яндекс» покажет новые продукты, говорится в приглашении.

«Яндекс» договорился о продажах смартфона с «М.видео», утверждают знакомые менеджеров двух розничных сетей. Это подтверждает сотрудник еще одного ритейлера. Продавать «Яндекс.Телефон» планирует и «Вымпелком», знает знакомый менеджера одной из розничных сетей. Это подтвердил знакомый менеджеров «Вымпелкома».

Сроки начала продаж, характеристики аппарата и его стоимость источники «Ведомостей» не называют. По словам одного из них, в ходе переговоров «Яндекса» с крупной розничной сетью в начале ноября обсуждалась розничная цена 19 990 рос. руб. Примерно такая же сумма обсуждалась с другой розничной сетью, утверждает человек, знакомый с ее менеджерами.