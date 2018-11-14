Вышла исправленная версия октябрьского обновления Windows 10

Microsoft выпустила исправленное версию октябрьского обновления Windows 10, развертывание которого было остановлено месяц назад из-за многочисленных проблем, на которые жаловались пользователи.

Напомним, что установка октябрьского обновления приводила к удалению папок «Документы» и «Загрузки». Также были жалобы на проблемные драйверы Intel, которые вызывали экран смерти, и некорректную распаковку ZIP-архивов.

Microsoft пообещала, что впредь будет уделять больше внимания тестированию обновлений. Но при этом отметил, что показатель инцидентов неуклонно снижается с выходом каждой новой сборки Windows 10.