Motorola выпустит три модели смартфонов в 2019 году

Инсайдеры опубликовали информация о том, что в следующем году Motorola выпустит три модели смартфонов.
Moto G7 недавно прошел сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC), устройство должно получить однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 660, экран диагональю 6,4 дюйма, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор емкостью 2820 мА•ч.
Смартфон Moto G7 будет оснащен однокристальной системой семейства Snapdragon 7ХХ, 4/6 оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также экраном диагональю 6,4 дюйма.
Самым производительным будет Moto Z4, который будет построен на базе флагманской однокристальной системы Snapdragon 8150. Он получит поддержку сетей пятого поколения. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, а флэш-памяти будет 64 или 128 ГБ в разных версиях.
Комментарии
Motorola не умер? Хм.
Кстати, именно Motorola изобрела ... сотовый телефон. Давно это было, при царе Горохе, поди.
В августе 2011 года было объявлено о достижении соглашения по поглощению компании Motorola Mobility корпорацией Google; ожидаемая стоимость сделки — $12,5 млрд.
В данный момент подразделение Motorola Mobility предприятия Motorola приобретена альянсом Lenovo.
Ясно. Китайцы изобрели сотовый телефон. Скоро в учебниках. (С)
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