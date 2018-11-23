Motorola выпустит три модели смартфонов в 2019 году

Инсайдеры опубликовали информация о том, что в следующем году Motorola выпустит три модели смартфонов.

Moto G7 недавно прошел сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC), устройство должно получить однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 660, экран диагональю 6,4 дюйма, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор емкостью 2820 мА•ч.

Смартфон Moto G7 будет оснащен однокристальной системой семейства Snapdragon 7ХХ, 4/6 оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также экраном диагональю 6,4 дюйма.

Самым производительным будет Moto Z4, который будет построен на базе флагманской однокристальной системы Snapdragon 8150. Он получит поддержку сетей пятого поколения. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, а флэш-памяти будет 64 или 128 ГБ в разных версиях.