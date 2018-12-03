ПВТ участвует во всемирной акции «Час кода»

В Парке высоких технологий стартовал масштабный проект «Час кода». В течение недели в школах в разных регионах Беларуси пройдут творческие уроки по программированию, откроются новые IT-лаборатории и состоятся экскурсии в офисы компаний ПВТ.

С 3 по 9 декабря начнут работу новые IT-центры в Докшицком, Смолевичском и Лиозненском районах. В преддверии акции ПВТ оснастил компьютерные классы на селе и в малых населенных пунктах (деревни Бортники, Плиса, Заболотье, агрогородки Глушковичи, Ударное, Ленино), чтобы все желающие школьники смогли попробовать себя в IT.

Сегодня благодаря проекту Парка высоких технологий "Программирование - вторая грамотность" около 10 тысяч школьников по всей Беларуси уже изучают язык Scratch. Ещё 2 года назад о нём знало меньше 200 учеников. Даже самые младшие школьники (2-4 классов) из сельской местности сейчас имеют возможность изучать программирование в среде Scratch.

«За эту неделю каждый второй белорусский школьник попробует себя в IT. Например, в деревне Плиса Смолевичского района и в Докшицах Витебского района ребята уже смогут заняться 3d-моделированием и печатью. На уроках по программированию «Час кода» напишут свои первые строчки компьютерного кода. Помимо этого, у детей будет возможность познакомиться с известными программистами в Парке высоких технологий, узнать о современных мировых ИТ-трендах, о специальностях будущего, что очень важно для выбора профессии», - подчеркнул пресс-секретарь Парка высоких технологий Дмитрий Титов.

ПВТ также активно поддерживает и белорусские университеты. В учреждениях высшего образования действует более 60 совместных лабораторий резидентов ПВТ, а в самих компаниях – более 20 филиалов кафедр учреждений образования.

Акция «Час кода» проводится ежегодно во всем мире в рамках международной недели изучения информатики. Традиционно в ней принимают участие более 100 миллионов школьников из 180 стран мира. В Беларуси к проекту подключилось 1500 учреждений образования. Школьники посетят компании Парка высоких технологий в Минске, Бресте, Гродно и Витебске.