МТС и Министерство образования выбрали победителей конкурса молодежных IT-проектов

Финал III Республиканского конкурса молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» прошел в рамках II Международной специализированной научно-технической выставки-форума «Информационные технологии в образовании» ITE-2018. Свои идеи представили 13 команд из всех регионов Беларуси.

Мобильное приложение для изучения истории, мессенджер для преподавателей и студентов, обучающий курс по финансовой грамотности, компьютерная программа для спортсменов — проекты участников, по условиям конкурса, должны быть не только инновационными, но иприменимы в учреждениях образования. Оценивала работы конкурсантов экспертная группа, в состав которой вошли специалисты Министерства образования, МТС, beCloud, БГЭУ, местного социального фонда «Добра».

— Для нас, как социально ответственной компании, важны молодежные инициативы с точки зрения перспектив видения развития инновационных и информационных технологий, а также формирования сознания молодежи. Именно поэтому уже третий год подряд компания МТС поддерживает этот конкурс, — отметил руководитель коммерческого департамента МТС, член жюри Николай Булаш.

Победителей конкурса выбирали в трех номинациях. В итоге призерами стали:

«Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования» и главный победитель, набравший наибольшее количество баллов, — Тимофей Стамбровский, средняя школа № 11 г. Слуцка, мобильное приложение для изучения физики при помощи робота RiBFoP;

«Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования» — Илья Архипов, Столинский государственный аграрно-экономический колледж, мобильное приложение для быстрого восприятия текста 4Read;

«Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования» — Селен Караман, средняя школа №218 г. Минска, исследовательская онлайн-платформа GeekStarterPRO.

Все участники получили подарки от МТС и ГИАЦ Минобразования. Один из победителей, 19-летний Илья Архипов, с удовольствием рассказывает о своей разработке — мобильном приложении для быстрого восприятия текста 4Read. На создание приложения разработчик потратил почти месяц.

— Обычно при чтении мы переходим от слова к слову, от страницы к странице. На эти действия уходит не мало времени. Моя программа выводит слова по одному, друг за другом, что позволяет увеличить скорость чтения, — рассказал Илья. — Пока ехал на конкурс, а это почти шесть часов, успел прочитать две книги.

Конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» проводится с 2016 года в рамках подписанного между Министерством образования и МТС соглашения о сотрудничестве. В этом году в оргкомитет конкурса поступило более 120 заявок от учащихся школ, профессионально-технических, средних специальных учреждений образования, студентов вузов.