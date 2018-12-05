«Яндекс» официально представила собственный смартфон

Компания «Яндекс» официально представила свой собственный смартфон. С технической точки зрения это аппарат среднего уровня, функционирующий под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с графической оболочкой «Яндекса».

Новинка получила дисплей формата Full HD+ с разрешением 2160 × 1080 точек. Применена классическая панель без выреза, размер составляет 5,65 дюйма. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 3.

Аппарат несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 630, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 508 и сотовый модем X12 LTE. Объём оперативной памяти равен 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт (плюс карта microSD).

В оснащение входят двойная тыльная камера с сенсорами на 16 млн и 5 млн пикселей, фронтальная 5-мегапиксельная камера, адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1, приёмник GPS, электронный компас, акселерометр, гироскоп, датчик освещённости, датчик приближения, сканер отпечатков пальцев. Есть 3,5-мм гнездо для наушников и порт USB Type-C.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3050 мА·ч. Габариты составляют 150,1 × 72,5 × 8,28 мм, вес — 163 грамма.

Главная особенность новинки — фирменный интеллектуальный ассистент «Алиса». Позвать помощника можно в любой момент — во время игры или просмотра фильма, из браузера или с домашнего экрана. Держать телефон в руках не требуется: ассистент отзовётся, даже если аппарат просто лежит где-то рядом.

«Алиса» предугадывает, какая информация может понадобиться человеку в определённое время и в определённом месте, и показывает карточки-подсказки. При подключении наушников «Алиса» предлагает музыку для прослушивания.

Ещё одной особенностью смартфона является определитель номера, подключённый к базе «Яндекс.Справочника». В ней содержатся контакты миллионов российских организаций — от служб доставки пиццы до посольств. Когда на смартфон поступает звонок с номера, которого нет в адресной книге, приложение ищет его в базе и сообщает, кому он принадлежит. База регулярно обновляется: из неё убирают неактуальные контакты и добавляют новые.