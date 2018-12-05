ESET предупреждает о новой уловке интернет-мошенников. В App Store появились фальшивые спортивные приложения. С их помощью осуществлялась кража денег с банковских карт пользователей, подключенных к учетной записи Apple.

Новую партию вредоносных мобильных приложений обнаружил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко.

Fitness Balance и Calories Tracker были замаскированы под приложения для спорта и должны были рассчитывать индекс массы тела, напоминать о приеме воды и выполнять другие функции фитнес-трекера. Одно из них имело высокий рейтинг ­ ̶ 4,3 балла и 18 положительных отзывов от пользователей App Store.

Потенциальным жертвам предлагалось отсканировать отпечаток пальца, чтобы запустить улучшенную версию приложения и увидеть персональные рекомендации по питанию. В этот момент «случайно» подтверждался платеж с помощью Touch ID. После пользователям приходило уведомление о списании с банковской карты 119,99 долларов (почти 8 000 рублей) или 139,99 евро (более 10 500 рублей).

Функциональность и схожие интерфейсы позволяют предположить, что мобильные приложения созданы одним и тем же разработчиком.

После обращения специалистов ESET Apple удалила вредоносные приложения из App Store.