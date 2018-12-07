«Белтелеком» сообщает об изменении тарифов на услуги телефонной связи

С 16 декабря 2018 года установлены новые предельные максимальные тарифы (регулируемые) на услуги электросвязи общего пользования (постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь № 84 от 27 ноября 2018 года). В связи с этим РУП «Белтелеком» информирует об изменении тарифов на услуги телефонной связи.

С 16 декабря 2018 года повышаются в среднем на 7 % тарифы на: абонементную плату, повременную плату, предоставление междугородных телефонных соединений абонентам сети стационарной электросвязи и другие услуги.

Цены на остальные услуги, в частности, доступ в интернет byfly, телевидение ZALA, пакеты услуг «ЯСНА» и др. повышаться не будут.