Корпорация Samsung представила Galaxy A8s. Это первый смартфон компании с экраном Infinity-O, в котором предусмотрено отверстие в активной части дисплея под фронтальную камеру, пишет GizChina.

Смартфон имеет 6,4-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек и соотношением сторон 19,9:9. Также в углу экрана находится отверстие диаметром 6,7 миллиметра под фронтальную 24-мегапиксельную камеру, благодаря чему экран занимает 91,56 процента фронтальной панели.

Также он получил процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6/8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Тройная основная камера имеет модули на 24, 10 и 5 мегапикселей, последний используется только для анализа глубины сцены.

Продажи Galaxy A8s начнутся 20 декабря в Китае. Компания не назвала цену устройства.