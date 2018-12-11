Хакеры взломали Linux.org

Злоумышленники вывели из строя официальный сайт Linux.org, подменив его содержимое. Посетители ресурса вместо привычного контента видели на экране неприличные изображения и различные нецензурные надписи, а также высказывания против ряда разработчиков и скриншоты других сайтов. Инфраструктура Linux.org не пострадала: хакеры ограничились перенаправлением трафика на другой сервер путем подмены данных в DNS.

Отметим, что Linux.org – это сайт коммьюнити пользователей и разработчиков Linux. Официальный портал операционной системы носит имя Linux.com, и целью хакеров он не был.

Как сообщил администратор ресурса Linux.org, у преступников был доступ к аккаунту владельца домена у регистратора Network Solutions. Через сервис Whois они получили все данные о владельце, в том числе и адрес его электронной почты в сервисе Yahoo. Последний был скомпрометирован еще в 2013 году, и тогда хакеры завладели паролями и другими сведениями о 3 млрд учетных записях.