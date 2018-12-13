Opera выпускает первый Android-браузер с поддержкой Web 3

Opera на конференции Hard Fork Decentralized London объявила о выпуске первого браузера с поддержкой Web 3 и встроенным крипто-кошельком. Благодаря новой версии Opera, более двух миллиардов пользователей Android теперь смогут получить удобный доступ к Web 3 – интернету завтрашнего дня.

Web 3 – это зонтичный термин для ряда новейших технологий на стыке криптовалют, блокчейна и распределенных систем, которые вместе существенно расширяют возможности современного интернета.

Opera считает, что современный интернет станет интерфейсом децентрализованного интернета завтрашнего дня – Web 3. Со встроенным крипто-кошельком браузер начинает играть более важную роль как средство доступа к информации, совершения онлайн-транзакций и управления персональной информацией с более высоким уровнем контроля.

Web 3 по-прежнему сталкивается с целым рядом препятствий на пути к более широкому использованию, начиная от непонимания пользователями новой терминологии до трудностей в приобретении криптовалюты и сложных процедур внедрения.

При этом люди более охотно пробуют новые технологии, если они удобные и понятные. С сегодняшним релизом Opera предоставляет именно такой инструмент в надежде, что интеграция Web 3 в современный интернет сделает данную технологию мейнстримом.

Opera для Android теперь поддерживает Ethereum, популярный и быстро растущий протокол, позволяющий людям совершать транзакции, а разработчикам – создавать децентрализованные приложения (Dapps), использующие на практике преимущества данной технологии.

Чтобы попробовать интернет завтрашнего дня, пользователям необходимо скачать Opera в Play Store. Также для осуществления транзакций Web 3 необходимо приобрести криптовалюту Ethereum и хранить ее в крипто-кошельке Opera.

Как только криптовалюта будет помещена в кошелек, пользователи получат доступ к целому ряду Web 3-приложений в Dapp store, размещенном также непосредственно во встроенном кошельке.