Названа предварительная стоимость смартфонов Samsung линейки Galaxy S10

Рассекречена предварительная стоимость смартфонов Samsung линейки Galaxy S10, новых флагманов корейского вендора образца 2019 г. Топовый представитель серии рискует стать самым дорогим смартфоном 2019 г., ориентированным на массового потребителя – даже Apple iPhone XS Max окажется дешевле в сравнении с ним, сообщает портал Gizmodo. Цена Samsung Galaxy S10 Plus будет достигать $1765 против $1450 за самую дорогую версию флагмана Apple.

Серия Samsung Galaxy S10, в отличие от поколений S8 и S9, будет состоять не из двух, а из трех моделей с различиями в первую очередь в диагонали экранов. Младшим представителем линейки станет S10 Lite – безрамочный моноблок с экраном Infinity на базе матрицы Super AMOLED с диагональю 5,8 дюйма. Это прямой потомок нынешнего флагмана S9.

В базовой версии Samsung Galaxy S10 Lite объем встроенной памяти составит 128 ГБ. За смартфон в такой комплектации попросят $845.

Следом за S10 Lite идет обычный Galaxy S10, заменитель модели S9+. Экран здесь увеличен до 6,1 дюйма по диагонали, и версия со 128 ГБ памяти обойдется покупателю в $1010. Смартфон также выйдет в комплектации с памятью на 512 ГБ по цене $1260.

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

cnews.ru

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!