Названы худшие интернет-пароли года

Компания SplashData составила список из 100 самых ужасных паролей 2018 года. Эти комбинации позволили даже неподготовленным киберпреступникам получить доступ к личным данным.

Наиболее часто встречается комбинация 123456, на втором месте — password, следом — более «сложная» 123456789, а за ней 12345678. Пятерку замыкает 12345.

В топ-10 входят знакомые 111111 и qwerty, а в двадцатку — 666666 и !@#$%^&*. Оцените, насколько изобретательной была мысль человека, который придумал себе пароль welcome. Еще одна примечательная комбинация для пароля — имя 45-го президента США — donald. То есть буквально «Сделаем пароль великим снова!».