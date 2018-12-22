Лимит на посылки из-за рубежа увеличен до 200 евро

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Документ дает право магазинам беспошлинной торговли реализовывать товары в Национальном аэропорту Минск при въезде в Беларусь, а также организовывать торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря подписал указ №490 "О таможенном регулировании". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Указ увеличивает предельно допустимую месячную норму беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях с 22 евро и 10 кг до 200 евро и 31 кг (в совокупности) при сохранении разовой нормы одного отправления в размере 22 евро и 10 кг.
Документ дает право магазинам беспошлинной торговли реализовывать товары в Национальном аэропорту Минск при въезде в Беларусь, а также организовывать торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров.
Комментарии
Т.е., если "малинка" или др. микроЭВМ стОит 23 евро, то отсосиновик (гриб такой).
Майк, перечитай.
Перечитал:
По идее, если "малинка" стоит 23 евро, то вы заплатите 30% от суммы превышения, т.е. 0.3 евро, плюс 10 рублей таможенного сбора. Неприятно, конечно, но на "отсосиновик" не тянет.