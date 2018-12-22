Лимит на посылки из-за рубежа увеличен до 200 евро

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря подписал указ №490 "О таможенном регулировании". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Указ увеличивает предельно допустимую месячную норму беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях с 22 евро и 10 кг до 200 евро и 31 кг (в совокупности) при сохранении разовой нормы одного отправления в размере 22 евро и 10 кг.

Документ дает право магазинам беспошлинной торговли реализовывать товары в Национальном аэропорту Минск при въезде в Беларусь, а также организовывать торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров.

