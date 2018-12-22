Лимит на посылки из-за рубежа увеличен до 200 евро

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря подписал указ №490 "О таможенном регулировании". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Указ увеличивает предельно допустимую месячную норму беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях с 22 евро и 10 кг до 200 евро и 31 кг (в совокупности) при сохранении разовой нормы одного отправления в размере 22 евро и 10 кг.

Документ дает право магазинам беспошлинной торговли реализовывать товары в Национальном аэропорту Минск при въезде в Беларусь, а также организовывать торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров.
 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Т.е., если "малинка" или др. микроЭВМ стОит 23 евро, то отсосиновик (гриб такой). 

Аватар пользователя savely

savely

Майк, перечитай. 

Аватар пользователя mike

mike

savely пишет:

Майк, перечитай. 

Перечитал:

... При сохранении разовой нормы одного отправления в размере 22 евро

crying

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

Т.е., если "малинка" или др. микроЭВМ стОит 23 евро, то отсосиновик (гриб такой). 

По идее, если "малинка" стоит 23 евро, то вы заплатите 30% от суммы превышения, т.е. 0.3 евро, плюс 10 рублей таможенного сбора. Неприятно, конечно, но на "отсосиновик" не тянет.