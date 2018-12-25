Компании EPAM исполнилось 25 лет

Компания EPAM Systems отмечает 25-летие. Компания EPAM была основана в 1993 году двумя одноклассниками Аркадием Добкиным и Леонидом Лознером.

Название компании происходило от «Effective Programming for America». Первые офисы были открыты в США и Беларуси. Штаб-квартира компании расположена в Ньютауне, штат Пенсильвания, а её отделения представлены в 25 странах мира.

Сегодня EPAM объединяет более 13 200 высококвалифицированных ИТ-профессионалов: программистов, руководителей проектов и бизнес-аналитиков, специалистов по обеспечению качества программных продуктов, архитекторов программного обеспечения, переводчиков и дизайнеров.