Xiaomi выпустила новую версию смартфона Pocophone

В модельном ряду Pocophone, который является суббрендом Xiaomi, пополнение. Конечно, речь не идёт о Poco F2, анонс которого ожидается только во второй половине 2019 года. Но у тех, кто хотел приобрести самый доступный смартфон на базе чипсета Snapdragon 845 в версии с кевларовым корпусом вместо пластикового, появилась возможность сэкономить. Если раньше модификация Pocophone F1 Armoured Edition была доступна только в сочетании с 8 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт встроенным накопителем, то теперь новый вариант «отделки» появился и у младшей конфигурации с объёмами памяти 6/128 Гбайт.

Цена новой модификации с задней панелью из кевлара составляет порядка $340, в то время как топовая версия с 8/256 Гбайт памяти оценивается около $430. Учитывая в целом невысокую стоимость смартфона, разница в $90 является достаточно ощутимой.

Что касается технических характеристик Pocophone F1 Armoured Edition, то они ничем не отличаются от спецификаций «простых» версий. Устройство оснащается 6,18-дюймовым дисплеем с разрешением 2246 × 1080 точек и соотношением сторон 18,7:9. За фотографические возможности аппарата отвечают двойная (12+5 Мп) тыльная камера и одинарный 20-Мп фронтальный фотомодуль. За охлаждение процессора отвечает система жидкостного отвода тепла LiquidCool, а источником питания служит аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч.