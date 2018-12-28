Что жители Беларуси покупают перед Новым годом: исследование Яндекс.Кассы

По данным Яндекс.Кассы, перед Новым годом жители Беларуси активно покупают бытовую технику, электронику, смартфоны, спортивные товары, косметику и парфюмерию. Аналитики сервиса изучили платежи белорусских пользователей в интернет-магазинах, принимающих платежи через Яндекс.Кассу. Всего таких площадок более 90 тыс. по всему миру. Сравнивались платежи с 1 по 20 декабря этого и прошлого годов, а также за аналогичный период ноября 2018 года.

Похоже, самыми популярными у жителей Беларуси подарками на этот Новый год станут бытовая техника, электроника и разные гаджеты, а также спорттовары. Число платежей через Яндекс.Кассу за бытовую технику увеличилось в 2,5 раза, за электронику — в 1,8 раза, за товары для спорта — в 1,7 раза. Вырос интерес пользователей и к другим товарам. Количество платежей за косметику и парфюмерию увеличилось на 35%, за продукты питания — на 25%, за ювелирные украшения и бижутерию — на 10%. Не останутся без подарков и дети — платежей в интернет-магазинах детских товаров стало больше на 55%. А вот одежда, обувь и аксессуары не пользуются у покупателей высоким спросом — в этой категории число платежей уменьшилось на 40%. Вероятно, люди считают свитера с оленями, тёплые носки и варежки не самым удачным подарком к наступающему празднику. Перед Новым годом пользователи не особенно интересуются и книгами, а также товарами для дома — в этих категориях платежей стало меньше на 15% и 10% соответственно.

Больше всего в среднем за раз жители Беларуси тратят на электронику, смартфоны и другие гаджеты — 462 бел. руб. (здесь и дальше по курсу Центробанка РФ на 28.12.2018). Годом ранее средний чек за такие товары был меньше — 193 бел. руб. На спортивные товары пользователи расходуют в среднем за раз 264 бел. руб. (годом ранее — 195 бел. руб.), на косметику и парфюмерию — 179 бел. руб. (246 бел. руб.), на ювелирные украшения и бижутерию — 167 бел. руб. (319 бел. руб.), на бытовую технику — 140 бел. руб. (101 бел. руб.), на детские товары — 137 бел. руб. (135 бел. руб.), на продукты питания — 84 бел. руб. (столько же), на товары для дома — 54 бел. руб. (85 бел. руб.), на одежду, обувь и аксессуары — 27 бел. руб. (19 бел. руб.), на книги — 15 бел. руб. (23 бел. руб.).