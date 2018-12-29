Курс биткоина обрушился после копеечной кражи криптовалюты

Неизвестным злоумышленникам удалось угнать порядка 200 биткоинов с помощью умной атаки на инфраструктуру, лежащую в основании криптокошельков Electrum.

Обладателям криптокошельков прямо из клиентского интерфейса выводилось сообщение с призывом скачать «обновление» со ссылкой на сторонний репозиторий GitHub. Обновление было вредоносным.

Атака началась 21 декабря 2018 г., и была остановлена только 28 декабря, когда администрация GitHub ликвидировала репозиторий злоумышленников. Однако разработчики Electrum предупреждают, что атака может возобновиться, как только хакеры создадут новый репозиторий или найдут какой-либо новый хостинг для своего вредоносного ПО.

Проблема в том, что уязвимость в инфраструктуре Electrum остаётся неисправленной, хотя некоторые шаги для защиты пользователей уже предприняты.

Интересно, что, хотя количество украденных средств относительно невелико, инцидент, по-видимому, сказался на стоимости биткоина: если 24 декабря 2018 г. его цена составляла $4214 за токен, то сейчас она снизилась до $3604.