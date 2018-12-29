Число резидентов Парка высоких технологий приблизилось к полутысячи

По итогам проведенного 19 декабря заседания Наблюдательного совета Парка высоких технологий ПВТ прирос еще на 70 новых компаний. Таким образом, в Парке уже работает 454 резидента.

В числе примеров заявленных в ПВТ проектов – разработка программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта в различных сферах (медицина, торговля, финансовая сфера и др.) (”Дигитеум“), разработка программных продуктов для здравоохранения (цифровой офис для работников здравоохранения) (”Доктор Фокусд“), создание электрических трансмиссий для автомобильного транспорта (“Кейджи имппэкс“), разработка медицинских лазерных систем, лазерных и спектральных технологий для научного и промышленного применения (”Солар ЛС“), разработка технологий и программных продуктов для создания голосовых приложений (”Сторилайн Лэбс“).

В связи с недостаточным уровнем подготовки документов 7 заявителям было отказано в регистрации в качестве резидентов ПВТ.