AnTuTu опубликовала рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Разработчики бенчмарка AnTuTu поделились списком самых производительных смартфонов по итогам последнего месяца 2018 года.

Новым лидером неожиданно стал игровой смартфон Nubia Red Magic Mars, причём набрал он сразу более 320 000 баллов, что является новым рекордом, если не считать неофициальных результатов SoC Snapdragon 855.

Далее пять строчек рейтинга занимают смартфоны компании Huawei, основанные на SoC Kirin 980. Также в десятку вошли Xiaomi Black Shark Helo, OnePlus 6T, Xiaomi Black Shark и Nubia X.